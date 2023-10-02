Мигранты стали реже приезжать в Россию

Жители государств СНГ утратили интерес к нашей стране, как в отношении трудовой миграции, так и места для переселения на ПМЖ.

Согласно информации Росстата, за первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов, чем за тот период прошлого 2022 года. Процент сокращения притока иностранцев остановился на уровне 15. Одновременно с этим показателем снизилось число переселенцев в рамках государственной программы переселения соотечественников. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года по этой программе в нашу страну въехали 51,8 тысячи человек, в текущем 2023 году — всего 19,3 тысячи за полгода.

Кроме того, исследование Института Гайдара, основанное на вышеуказанных сведениях Росстата, выявило и сокращение числа первично выданных иностранцам разрешений на временное проживание в России, пишет сетевое издание «Известия».

По мнению главного эксперт по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Натальи Даниной, причиной оттока мигрантов могло стать снижение курса рубля к основным мировым валютам, повлекшее за собой сокращение реальных доходов иностранных работников при конвертации денежных переводов, отправляемых ими на родину.

По мнению других экспертов, в частности доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, на отток мигрантов повлияло и усиление контроля за легальностью нахождения и работы иностранцев в России.