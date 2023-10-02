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общество

Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске

Фото: Артем Пирогов/ СИБФМ

В современном мире предъявляются повышенные требования к адаптационным возможностям человека. Очевидно, что дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают трудности в социуме. Каждый из маленьких героев стесняется подойти ко сверстникам или включиться в диалог. Журналист «Сибфм» решил выяснить, какие именно мероприятия проводятся в Новосибирске для детей с ОВЗ и как к подобному относятся родители.

Фото Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске 2Семейный развлекательный центр «Весёлый остров» на днях организовал мероприятие, которое стало важным шагом в развитии инклюзивного общества, где каждый ребенок имеет право на счастливое и радостное детство.Фото Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске 3Малыши и их родители посетили площадку бесплатно. На протяжении всего дня центр был наполнен смехом, улыбками и позитивной энергией.

Юлия Фефелова, мама особенного ребенка с синдромом дауна поделилась своими впечатлениями:

«Здесь такая среда, что все равны. Никто не смотрит на лицо, на диагноз. В семье ты воспитываешься или в детском доме ты растёшь. Здесь такое пространство, когда просто дети общаются. Мне кажется, что это классная модель мира».Фото Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске 4Однако не только дети общаются в «Весёлом острове», коммуницируют и проводят с досугом время и их родители. Такая акция носит название «Добрый день».Фото Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске 5«Сегодня как раз действует эта акция. Её мы проводим уже на протяжении 6 лет. Мероприятие подразумевает бесплатное посещение центра семьей, если в ней воспитывается хотя бы один ребенок с ОВЗ. Также у нас очень популярна благотворительная акция «Билет в детство». Она проходит раз в месяц. Это, своего рода, билет в детство для родителей особенных детей», — рассказала Наталья Алутина, управляющая «Весёлый остров».Фото Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске 6В центре каждый из ребят находит себе занятие. Кто-то увлекается картингом, а кто-то предпочитает верёвочный и интерактивный парки.

Как рассказала заместитель директора по благотворительным программам «ДФГ Активы Сибири» и организатор акции Наталья Федосеева, цель подобных мероприятий сделать так, чтобы ребенок и семья чувствовали себя абсолютно свободно, комфортно в обществе.

«В количественном составе у нас приходят от 800 до 1000 человек. Вот на это мероприятие у нас вход по спискам, которые мы заранее формируем. В эти списки попадают дети из разных учреждений города или области, заявки приходят от родителей, которые узнали о нашей акции. Вы знаете, площадка "Веселого острова" она инклюзивная, универсальная, поэтому мы, конечно, здесь рады всем семьям — и особенным семьям, и обычным детям. Они играют вместе, обучаются и взаимодействуют друг с другом. Несмотря на свои особенности и возможности, и поэтому не использовать такую большую площадь "Веселого острова" только для одного мероприятия, наверное, было бы не очень правильно».Фото Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске 7Все сотрудники прошли специальную подготовку для обеспечения безопасности детей. Площадки имеют ограждения.Фото Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске 8Таким образом, на прошедшей акции «Добрый день» малыши с ОВЗ смогли не только принять активное участие в играх и развлечениях, но и завести новых друзей.Фото Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске 9Каждый из ребят понял, что только доброта дарит любовь и веру в лучшее, ведь именно это так важно в современное время.Фото Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске 10

К слову, как выяснил Сибфм, в Новосибирске на днях состоялся «РоббоКласс». Мероприятие так же направлено на адаптацию детей с ОВЗ путём применения новых цифровых и интерактивных технологий.

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Карина Чиркова
Журналист

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