Море добра и веселья подарили особенным детям в Новосибирске

В современном мире предъявляются повышенные требования к адаптационным возможностям человека. Очевидно, что дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают трудности в социуме. Каждый из маленьких героев стесняется подойти ко сверстникам или включиться в диалог. Журналист «Сибфм» решил выяснить, какие именно мероприятия проводятся в Новосибирске для детей с ОВЗ и как к подобному относятся родители.

Семейный развлекательный центр «Весёлый остров» на днях организовал мероприятие, которое стало важным шагом в развитии инклюзивного общества, где каждый ребенок имеет право на счастливое и радостное детство. Малыши и их родители посетили площадку бесплатно. На протяжении всего дня центр был наполнен смехом, улыбками и позитивной энергией.

Юлия Фефелова, мама особенного ребенка с синдромом дауна поделилась своими впечатлениями:

«Здесь такая среда, что все равны. Никто не смотрит на лицо, на диагноз. В семье ты воспитываешься или в детском доме ты растёшь. Здесь такое пространство, когда просто дети общаются. Мне кажется, что это классная модель мира». Однако не только дети общаются в «Весёлом острове», коммуницируют и проводят с досугом время и их родители. Такая акция носит название «Добрый день». «Сегодня как раз действует эта акция. Её мы проводим уже на протяжении 6 лет. Мероприятие подразумевает бесплатное посещение центра семьей, если в ней воспитывается хотя бы один ребенок с ОВЗ. Также у нас очень популярна благотворительная акция «Билет в детство». Она проходит раз в месяц. Это, своего рода, билет в детство для родителей особенных детей», — рассказала Наталья Алутина, управляющая «Весёлый остров». В центре каждый из ребят находит себе занятие. Кто-то увлекается картингом, а кто-то предпочитает верёвочный и интерактивный парки.

Как рассказала заместитель директора по благотворительным программам «ДФГ Активы Сибири» и организатор акции Наталья Федосеева, цель подобных мероприятий сделать так, чтобы ребенок и семья чувствовали себя абсолютно свободно, комфортно в обществе.

«В количественном составе у нас приходят от 800 до 1000 человек. Вот на это мероприятие у нас вход по спискам, которые мы заранее формируем. В эти списки попадают дети из разных учреждений города или области, заявки приходят от родителей, которые узнали о нашей акции. Вы знаете, площадка "Веселого острова" она инклюзивная, универсальная, поэтому мы, конечно, здесь рады всем семьям — и особенным семьям, и обычным детям. Они играют вместе, обучаются и взаимодействуют друг с другом. Несмотря на свои особенности и возможности, и поэтому не использовать такую большую площадь "Веселого острова" только для одного мероприятия, наверное, было бы не очень правильно». Все сотрудники прошли специальную подготовку для обеспечения безопасности детей. Площадки имеют ограждения. Таким образом, на прошедшей акции «Добрый день» малыши с ОВЗ смогли не только принять активное участие в играх и развлечениях, но и завести новых друзей. Каждый из ребят понял, что только доброта дарит любовь и веру в лучшее, ведь именно это так важно в современное время.

К слову, как выяснил Сибфм, в Новосибирске на днях состоялся «РоббоКласс». Мероприятие так же направлено на адаптацию детей с ОВЗ путём применения новых цифровых и интерактивных технологий.