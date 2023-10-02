На «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию: что это значит?

Для входа на «Госуслуги» с 1 октября текущего года потребуется не только пароль, но и дополнительное подтверждение.

Соответствующие изменения в постановление правительства России об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) вступили в законную силу в первое октябрьское воскресенье, сообщил информационный портал ria.ru. Согласно им, при входе на портал «Госуслуг» отныне запрашивается пользовательский пароль и подтверждение (на цифровом языке это называется двухфакторной аутентификацией).

Получить дополнительное подтверждение тремя способами (на выбор человека):

· запросить одноразовый смс-код,

· по биометрическим данным,

· через актуальный код в приложении ТОРТ (специальное приложение для работы с одноразовыми кодами для операционных систем Android, iOS или Harmony OS).

Отметим, что россиянам, которые до 1 октября 2023 года не подключили двухфакторную аутентификацию, при входе нужно будет выбрать один из вышеописанных способов подтверждения.

По устойчивому экспертному мнению авторов проекта, подобная двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.