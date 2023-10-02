Народные приметы и обычаи 2 октября: какие праздники отмечают

Желающим привлечь удачу в свою жизнь нужно в понедельник, второго октября 2023 года печь пироги с медовой начинкой, признаваться в любви или назначать день свадьбы. Об остальных традициях и приметах нового осеннего дня читайте ниже.

Традиционно 2-го октября православная церковь чтит память сразу трёх святых: Трофима, Доримедонта и Зосима Пустынника. Все они служили Господу верой и правдой, за что пострадали и подверглись гонениям язычников. В народном календаре этот день называют по-простому, «Трофим и Зосима» или «Зосима Пустынник», который считался нашими предками покровителем пчёл.

Утро этого дня верующие встречали в храме на торжественном молебне, а после шли домой, чтобы на голодный желудок съесть немного меда и запить его тёплой водой (древнейший и проверенный веками способ защиты о всех недугов).

Днем было принято выпекать медовые пироги и оладьи, чтобы задобрить Зосиму Пустынника и привлечь на год п вперёд благополучие в дом. Пасечники были уверены, что мёд, собранный 2-го октября (19 сентября по строму стилю) обладает особой целительной силой.

Также этот день благоволил к романтическим отношениям – наши предки старались именно в этот день признаваться в любви или назначать свадьбу, поскольку это гарантировало молодым долгую семейную жизнь.