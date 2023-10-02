Новосибирец выплатил 900 тысяч алиментов детям-близнецам ради спасения бизнеса

В Новосибирской области мужчина выплатил 900 тысяч алиментов своим детям-близнецам, чтобы спасти бизнес.

Житель посёлка Озёрный Новосибирской области погасил долг в 966 тысяч рублей перед своими детьми-близнецами, чтобы уехать заграницу и не потерять инвестора для своего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ФССП.

Мужчина выплачивал алименты на двоих детей и неустойки по алиментам, присуждённой судом.

«По постановлению судебного пристава об удержании денежный средств с зарплаты гражданина на депозитный счёт казначейства приходила незначительная сумма, из-за чего образовалась задолженность в 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, счета должника заблокировали и вынесли постановление о временном ограничении на выезд заграницу. Кроме того, пристав-исполнитель наложила запрет на регистрацию пяти объектов недвижимости, находящихся в кредитном обременении.

Мужчина погасил долг в 966 тысяч рублей за две недели. Алименты он будет платить ещё год, пока детям не исполнится 18 лет.

Напомним, что в Карасуке в Новосибирской области два подростка избили женщину. Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.