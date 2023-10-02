Новосибирскую область накрыл густой туман утром 2 октября

Густой туман окутал Новосибирскую область утром 2 октября.

Утром 2 октября Новосибирскую область накрыл густой туман. Местные жители поделились фотографиями погодного явления в социальных сетях.

Местные жители отмечают, что пелена была замечена на улицах города, посёлка Краснообск и Элитный.

«Видимость — три метра максимум», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», столбик термометра ранним утром 2 октября в Новосибирске достиг -3...+2 градусов. Влажность воздуха составила 88%.

Напомним, что метеорологи Новосибирска предсказывают аномально низкие температуры в декабре 2023 года. По их словам, октябрь будет относительно теплым, но декабрь обещает быть холоднее обычного с вероятностью 60%.