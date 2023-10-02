Опубликован полный список мероприятий Декады пожилого человека в Новосибирске до 10 октября 2023 года

В мэрии Новосибирска рассказали, какие мероприятия запланированы в городе в честь Декады пожилого человека.

В Новосибирске до 10 октября пройдут мероприятия в рамках Декады пожилого человека, сообщил в своём Telegram-канале мэр Анатолий Локоть.

В честь Декады в городе запланированы десятки мероприятий. Так, кинотеатр "Синема" предлагает бесплатные показы советских кинофильмов, включая "Однажды 20 лет спустя", "Судьба человека", "Мы жили по соседству", "Три тополя на Плющихе" и другие.

На социальной ярмарке, расположенной по адресу ул. Петухова, 69, предусмотрена дополнительная скидка 10%. В рамках акции "Новосибирская аптечная сеть" предлагает бесплатное тестирование зрения и скидки на товары для оптики и средства для доступной среды.

Пожилые люди могут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило до 30 октября. Также Городские музеи организуют экскурсии, выставки, мастер-классы и музыкально-поэтические вечера.

Участники мероприятий должны иметь при себе пенсионное удостоверение, уточнил Локоть.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии Новосибирска по ссылке.