Первый Кубок по сквошу среди юниоров состоялся в Новосибирске

Соревнования были внесены в календарный план мэрии; участниками турнира стали юные спортсмены от 10 до 19 лет.

Утром 30 сентября в спорткомплексе на Ипподромской, 16/1 стартовали уникальные для Новосибирска соревнования. Впервые в истории города прошёл турнир по сквошу среди юниоров – игроков до 19 лет.

На корты вышли девять юношей и четыре девушки. Несмотря на разницу в возрасте, даже юные школьники составляли серьёзную конкуренцию своим старшим товарищам.

— Очень рады, что удалось провести первые официальные соревнования для ребят! Кубок был внесён в календарный план мэрии. Накал борьбы был в каждом матче! Дети и их родители счастливы. Конечно, подобное мероприятие требует всё-таки сквош-клуба, но в Новосибирске его пока нет. Корты стоят в фитнес-центрах как тренажёры, поэтому с организацией работы секций и массовых турниров долгое время были сложности. Однако в этом году мы смогли наладить тренировочный процесс для школьников и студентов. Более того, создали юниорские сборные. В декабре наши студенты впервые отправятся на студенческий чемпионат России по сквошу в Красноярске, планируются и межрегиональные соревнования для школьников, – рассказал президент Федерации сквоша Новосибирской области Алексей Шварёв.

Он добавил, что сейчас в детских секциях постоянно занимается около 20 человек. Под началом детских тренеров Кирилла Павлова и Алексея Ионова, в также тренера студентов Степана Моесеенко растёт достойная смена известным игрокам, которые начинали свой путь в сквоше на новосибирских кортах, – это четырёхкратный чемпион России Владислав Титов и победитель первого студенческого чемпионата России, двукратный действующий чемпион Санкт-Петербурга Андрей Ячменьков.

Победителями и призёрами первого Кубка по сквошу среди юниоров стали:

Юноши

1. Бобров Денис, 15 лет

2. Антропов Глеб, 18 лет, НГТУ

3. Калинин Илья, 19 лет, НГТУ

4. Горох Иван, 16 лет

5. Ущалов Амир, 18 лет, НГТУ

6. Ермолов Иван, 13 лет

7. Кухаренко Дмитрий, 11 лет

8. Крышталев Роман, 12 лет

9. Исаев Платон, 13 лет

Девушки

1. Караева Виктория, 16 лет

2. Котенева Кира, 17 лет

3. Черненко Рита, 10 лет

4. Шварёва Саша, 10 лет