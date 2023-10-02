Почти половина жителей СФО считает юань достойной заменой доллару и евро

47% жителей СФО считают юань достойной заменой доллару и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России (скорее да — 34%, определенно да — 14%). Это самый высокий показатель среди всех регионов РФ. Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

При этом 34% не считают юань заменой доллару и евро (скорее нет — 23%, определенно нет — 11%).

Проведенный ранее, в мае этого года, опрос общественного мнения показал, что из валют «дружественных» государств наибольшим доверием у сибиряков пользуется именно китайский юань. Вклад в китайской валюте готовы были открыть 22% респондентов. А 23% опрошенных назвали юань самой надежной иностранной валютой для сбережений в России.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.