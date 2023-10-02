Похищенного у ворот школы ребёнка нашли в Новосибирской области

В Искитиме четверо неизвестных похитили ребёнка у его бабушки.

Четверо мужчин возле ворот школы в Искитиме похитили ребенка из рук бабушки и принудительно затолкали его в автомобиль в пятницу, 29 сентября. Этот инцидент был запечатлен на видео и вызвал общественное возмущение в социальных сетях и СМИ.

На кадрах видеозаписи видно, как младшеклассник сопротивлялся и кричал: "Мама! Помогите!". Женщина, снимавшая происшествие, попросила окружающих вызвать полицию. Видео происшествия было опубликовано на портале Infopro54, после чего полиция начала расследование.

Счастливым образом, история получила благоприятное разрешение, и ребенок был найден живым. По неофициальной информации, известной корреспонденту "МK в Новосибирске", похищенный второклассник был скоро обнаружен. Осведомленный источник сообщил: "Сейчас ребенок находится с отцом и находится в безопасности. События, вероятно, нельзя классифицировать как преступление — мальчика увезли на машине его знакомые, это не была преступная разборка или попытка похищения и выкупа, а всего лишь недоразумение среди родственников".

Источник не раскрыл подробности о том, кто именно увез ребенка, но отметил, что это были знакомые для него люди. В настоящее время полиция продолжает проверку происшествия, но официальная информация пока не разглашается.

По предварительным данным, к похищению ребёнка может быть причастна его мать: она развелась с мужем, и сын остался с ней, но он регулярно сбегает к отцу и бабушке. Возможно, на видео женщина или её знакомые как раз забирают ребёнка силой.