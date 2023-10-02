Потрясающие кадры: в Новосибирске сняли фильм с дрона о достопримечательностях города

«Лучшее за Уралом» — так называется фильм о достопримечательностях Новосибирска.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила фильм в рубрике «Лучшее за Уралом». В нем показаны кадры разных достопримечательностей Новосибирска, а также рассказывается их история. Ведущим ролика выступает научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. Он рассказывает об объектах, которым гордится мегаполис и их историю. Так в ролике идёт речь про зоопарк, планетарий, метромост, а также ключевом в области предприятии, на основе материалов которого в Новосибирске построено ряд достопримечательностей.

«Новосибирск — город смелых планов, который в вечном стремлении к совершенству ставит всё новые и новые высокие цели. Мы рассказали лишь о некоторых достопримечательностях, которыми знаменита неофициальная столица Сибири. Но это — далеко не все. А в будущем их станет еще больше. Новосибирск – город будущего», — говорит Константин Голодяев.

Ранее Сиб.фм публиковал видео в рамках проекта «Пульс города N» о ночной жизни Новосибирска и развитии транспорта.