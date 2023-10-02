Сотрудник компании из Новосибирской области растратил пиломатериалы на 250 тысяч

Начальник отдела муниципального предприятия в Бердске растратил пиломатериалы на 250 тысяч рублей.

Прокуратура города Бердска завершила проверку в муниципальном предприятии "комбинат бытовых услуг". В результате этой проверки возникло уголовное дело по факту растраты должностным лицом имущества, которое было ему доверено.

Проверкой было установлено, что в августе 2022 года начальник теплового участка #3 подразделения инженерных сетей, который был ответственным за материальные активы, передал третьему лицу пиломатериалы общей стоимостью свыше 250 тыс. рублей. Таким образом, он совершил растрату крупного объема имущества, которое было ему доверено.

Прокурор города Бердска передал результаты проверки в Отдел МВД России по городу Бердску в соответствии с законом. После рассмотрения материалов уголовное дело по статье 160 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в значительном объеме) было возбуждено.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры.