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общество спорт

Спортсменка из Новосибирска Анна Викулова выиграла полумарафон Чемпионата России

Изображение от Freepik

Жительница Новосибирска Анна Викулова выиграла Чемпионат России по полумарафону.

Жительница Новосибирска Анна Викулова стала победительницей Чемпионата России по полумарафону, который прошел 1 октября в Москве. Соревнования на дистанции 21 километр организовала Всероссийская федерация легкой атлетики.

Великолепная сибирская спортсменка, возраст которой составляет 27 лет, преодолела трассу за 1 час 12 минут и 14 секунды. Это уже не первая победа Анны Викуловой: в мае этого года она также доминировала на Московском полумарафоне, установив рекорд в 1 час 9 минут и 47 секунд.

Серебряную медаль на этих соревнованиях завоевала спортсменка из Санкт-Петербурга, Лиуза Дмитриева, тогда как третье место заняла Елизавета Погудо.

Ранее Сиб.фм публиковал лучшие фото с полумарафона Раевича в Новосибирске 9 сентября.

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Сергей Щукин
Журналист

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