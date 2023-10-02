Спортсменка из Новосибирска Анна Викулова выиграла полумарафон Чемпионата России

Жительница Новосибирска Анна Викулова выиграла Чемпионат России по полумарафону.

Жительница Новосибирска Анна Викулова стала победительницей Чемпионата России по полумарафону, который прошел 1 октября в Москве. Соревнования на дистанции 21 километр организовала Всероссийская федерация легкой атлетики.

Великолепная сибирская спортсменка, возраст которой составляет 27 лет, преодолела трассу за 1 час 12 минут и 14 секунды. Это уже не первая победа Анны Викуловой: в мае этого года она также доминировала на Московском полумарафоне, установив рекорд в 1 час 9 минут и 47 секунд.

Серебряную медаль на этих соревнованиях завоевала спортсменка из Санкт-Петербурга, Лиуза Дмитриева, тогда как третье место заняла Елизавета Погудо.

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