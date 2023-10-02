Срочно мобилизовать 3 миллиона призвал российский генерал-лейтенант

Откуда появилась идея о мобилизации миллионов россиян, которых одномоментно не сможет вооружить даже весь оборонно-промышленный комплекс станы, неизвестно.

Имя генерал-лейтенанта Андрея Гурулева некоторые СМИ связали с идеей многомиллионной мобилизации, вырвав из контекста его речи нужные слова. Дословно член комитета Госдумы по обороне в беседе с изданием «Забайкалье» сказал: «Вот говорят: «Давайте мобилизуем 3 миллиона!» (источник этой фразы он не назвал — прим.ред.). А дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст», пояснил Гурулев.

По мнению генерал-лейтенанта, федеральные власти страны пошли иным путем, а точнее сосредоточились на наборе по контракту. Поделился Гурулёв и чёткими цифрами будущего набора добровольцев: правительственный план предусматривает привлечение в армию 420 тысяч военнослужащих до конца 2023 года, и нынешней осенью уже подписано 280 тысяч контрактов.

При этом он отметил, что наряду с постепенным наращиванием числа новых военнослужащих по контракту наращивается выпуск ВПК, а слухи о многомиллионной мобилизации он назвал попытками дестабилизировать ситуацию в стране.