Стало известно, что можно взять с собой на срочную службу в 2023 году

Правила осеннего призыва-2023 останутся прежними, но список необходимых призывнику вещей немного расширен.

Осенний призыв в России традиционно ограничен временными рамками. В 2023 году призывная кампания стартовала 1 октября, а её финал назначен на последние дни уходящего года. Соответствующий Указ 29.09.2023 года подписан главой нашего государства Владимиром Путиным (планируется призвать 130 тысяч граждан РФ).

При отправке к месту прохождения срочной службы призывнику нового сезона стоит запастись определённым набором вещей. В первую очередь это касается одежды, пишет информационное агентство URA.RU. Поскольку военной формой новобранцев обеспечивают лишь в воинской части, ребятам потребуется недорогая одежда, чтобы дождаться момента приезда к месту службы (на это может уйти несколько дней). Кстати, гражданская одежда может понадобиться и в части для увольнений.

Кроме того, следует взять с собой средства личной гигиены (лучше с запасом):

- мыльницу с мылом;

- зубную щетку в футляре и зубную пасту;

- пару рулонов туалетной бумаги;

- гель для душа и шампунь;

- мочалку;

- резиновые шлепанцы для душа;

- гель для бритья в тюбике;

- одноразовые станки для бритья;

- шариковый дезодорант;

- кусачки для ногтей;

- носовые платки;

- сменную пару белья и носков;

- небольшую расческу;

- полотенце.

Опытные военные уверяют, что дополнительные бритвенные станки и зубная паста могут понадобится первое время и в воинской части. Также рекомендуется иметь с собой обложку на «военник», наличные деньги мелкими купюрами (до первой зарплаты), мобильный телефон без камеры и доступа к интернету и зарядное устройство к нему. Очень пригодится и лейкопластырь, учитывая интенсивность строевой подготовки в первые месяцы службы. Из продуктов питания допускается печенье, рафинированный сахар, чай в пакетиках, растворимый кофе или леденцы.