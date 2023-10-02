Стало известно, что можно взять с собой на срочную службу в 2023 году

Правила осеннего призыва-2023 останутся прежними, но список необходимых призывнику вещей немного расширен.
Осенний призыв в России традиционно ограничен временными рамками. В 2023 году призывная кампания стартовала 1 октября, а её финал назначен на последние дни уходящего года. Соответствующий Указ 29.09.2023 года подписан главой нашего государства Владимиром Путиным (планируется призвать 130 тысяч граждан РФ).
При отправке к месту прохождения срочной службы призывнику нового сезона стоит запастись определённым набором вещей. В первую очередь это касается одежды, пишет информационное агентство URA.RU. Поскольку военной формой новобранцев обеспечивают лишь в воинской части, ребятам потребуется недорогая одежда, чтобы дождаться момента приезда к месту службы (на это может уйти несколько дней). Кстати, гражданская одежда может понадобиться и в части для увольнений.
Кроме того, следует взять с собой средства личной гигиены (лучше с запасом):
- мыльницу с мылом;
- зубную щетку в футляре и зубную пасту;
- пару рулонов туалетной бумаги;
- гель для душа и шампунь;
- мочалку;
- резиновые шлепанцы для душа;
- гель для бритья в тюбике;
- одноразовые станки для бритья;
- шариковый дезодорант;
- кусачки для ногтей;
- носовые платки;
- сменную пару белья и носков;
- небольшую расческу;
- полотенце.
Опытные военные уверяют, что дополнительные бритвенные станки и зубная паста могут понадобится первое время и в воинской части. Также рекомендуется иметь с собой обложку на «военник», наличные деньги мелкими купюрами (до первой зарплаты), мобильный телефон без камеры и доступа к интернету и зарядное устройство к нему. Очень пригодится и лейкопластырь, учитывая интенсивность строевой подготовки в первые месяцы службы. Из продуктов питания допускается печенье, рафинированный сахар, чай в пакетиках, растворимый кофе или леденцы.