Только у 12 застройщиков Новосибирска средняя площадь квартир больше 50 квадратных метров

Средняя площадь квартиры, реализованной по ДДУ за 8 месяцев этого года, составила 48,7 квадратных метра.

При расчете не учитывается площадь лоджий, балконов и террас. И только у 12 застройщиков, работающих в границах города Новосибирска средняя площадь оказалась выше 50 квадратных метров, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Рейтинг проводился по компаниям, реализовавшим более 100 квартир, по ПД, размещенным на портале ДОМ.РФ. Со средней площадью напрямую коррелируется число квартир на площадке, плотность застройки и в целом уровень комфортности жилого комплекса, добавил эксперт.

«Лидером по размеру средней площади стала компания Брусника, на втором месте ГК Береговое, замыкает тройку лидеров Дом Воздух-3. В ТОП-5 вошли ДОМ СОЛНЦА и ГК СТРИЖИ. В ТОП-10 по площади квартир вошли ГК СДС, ГК СКАНДИА, ГК СМС, ГК СОЮЗ и ГК НОВЫЙ МИР. Так же средняя площадь квартир без учета лоджий и балконов выше 50 квадратов у ГК СИБИРЬИНВЕСТ и ЭНЕРГОМОНТАЖ», — уточнил он.

Если учитывать все строящиеся комплексы независимо от объема продаж и месторасположения, то первые строки займут застройщики, специализирующиеся на малоэтажном и среднеэтажном строительстве, заключил Николаев.

Напомним, рост реальных денежных доходов поддерживает высокий уровень продаж новостроек в Новосибирске.