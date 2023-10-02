Ученики повыпрыгивали из окна школы из-за ложной пожарной тревоги

Несколько детей пострадали, выпрыгнув из окна школы — ученики испугались ложно сработавшей пожарной сигнализации.

Трое учащихся школы № 64 в Ульяновске решили выпрыгнуть из окна учебного заведения после того, как сработала сигнализация, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, причиной срабатывания сигнализации стал сбой в электроэнергии. Один из пострадавших получил перелом ноги, у другого подозрение на перелом пятки, а у третьего – ушибы.

Пожарная тревога произошла в школе №64 Нового города, предположительно из-за сбоя в энергосистеме. В результате возникшей паники среди детских коллективов, трое пятиклассников решили выпрыгнуть из окна. Свидетели сообщают, что одна школьница сломала ногу, у мальчика есть подозрение на перелом пятки, а третий пострадавший получил ушибы.

Одной из версий происшедшего, которая пока не подтверждена, является факт того, что сильное неконтролируемое волнение среди школьников началось после того, как один из учеников закричал: "Теракт!". Из-за давки дети не смогли покинуть класс и в итоге решили выпрыгнуть из окна на втором этаже.

Вице-мэр Инна Митрофанова, ответственная за социальную сферу в Ульяновске, сообщила 73onlinе.ru, что дети были доставлены в детскую областную больницу имени Ю.Ф. Горячева. Пока травмы подтверждаются только у одного ребенка – обе ноги сломаны, остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей.