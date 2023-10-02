В Новосибирске неадекватный мужчина разбил стекло киоска в поисках лаваша

Неадекватный мужчина разбил стекло киоска, чтобы съесть лаваш в час ночи в Новосибирске.

1 октября 00:59 в дежурную часть агентства безопасности "Гвардия" поступил сигнал тревоги из павильона быстрого питания на улице Фабричная в Железнодорожном районе Новосибирска. Когда приехал экипаж ГБР-75, были обнаружены явные признаки взлома и проникновения: погнутые и сломанные рольставни, разбитая витрина. Внутри киоска был замечен нарушитель, который был полностью покрыт кровью и жевал лаваш.

Увидев правоохранителей, он схватил металлический обрезок трубы, которым разбил стекло, и начал разрушать все, что находилось рядом — холодильник, микроволновую печь, кассовый аппарат. Была вызвана психиатрическая бригада скорой помощи для задержанного нарушителя. Мужчина вел себя агрессивно, не давал медикам обработать его порезы, и все время истекал кровью.

Под присмотром полиции задержанный был доставлен в медицинское учреждение. Пресс-служба "Гвардии" не сообщает, что дальше случилось с мужчиной. Вероятно, под надзором врачей его жизни ничего не угрожает.

Ранее Сиб.фм сообщал, что четверо подростков устроили стрельбу из пистолета в магазине Новосибирска. Как выяснилось позже, подростки пришли в магазин, задумывая украсть шампанское.