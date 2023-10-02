В Новосибирске провели автопробег памяти Евгения Пригожина

По центру Новосибирска 1 октября проехала колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер».

1 октября в центре Новосибирска состоялся автопробег с флагами ЧВК "Вагнер", посвященный 40-дневной годовщине гибели Евгения Пригожина. Об этом сообщил портал Om.ru.

Колонна машин стартовала от Новосибирского цирка и направилась к Гусинобродскому кладбищу, где находится мемориал погибшим бойцам- "музыкантам". Участники марша хотели почтить память своего лидера и компании, а также умерших вместе с ними боевых товарищей.

В авиакатастрофе под Тверью 23 августа погибли основатель ЧВК Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин, известный под позывным «Вагнер», которое и дало название самой частной военной компании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спортсменка из Новосибирска Анна Викулова выиграла полумарафон Чемпионата России. Сибирская спортсменка, возраст которой составляет 27 лет, преодолела трассу за 1 час 12 минут и 14 секунды. Это уже не первая победа Анны Викуловой: в мае этого года она также доминировала на Московском полумарафоне, установив рекорд в 1 час 9 минут и 47 секунд.