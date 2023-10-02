В Новосибирске водитель, насмерть сбивший журналиста Лучанского, просит смягчить ему наказание

Виновник ДТП, в котором погиб известный журналист Антон Лучанский, просит заменить неотбытое наказание на принудительные работы.

Водитель, который сбил насмерть журналиста Антона Лучанского в Новосибирске, подал ходатайство о смягчении наказания. Заседание по этому делу состоится 16 октября в Первомайском районном суде. Никита Лазьков просит заменить неотбытое наказание на принудительные работы.

Трагическая авария произошла в марте 2020 года. Журналист Антон Лучанский вышел из трамвая на улице Богдана-Хмельницкого, когда на него наехал 27-летний Лазьков за рулем Mercedes-Benz E200. Антон скончался в машине скорой помощи.

Водитель был в состоянии наркотического опьянения. В июле 2020 года его приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, он обязан выплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей.



Как ранее писал Сиб.фм, дело сына экс-депутата о смертельном ДТП в центре Новосибирска дошло до суда.