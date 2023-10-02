Врач назвал два продукта, которые должны быть в рационе каждого пенсионера

Пожилым россиянам рассказала, как при помощи двух продуктов удержать в норме уровень холестерина и продлить годы здоровой жизни в крепкой памяти.

Чаще всего стареющие люди (60+) жалуются на чрезмерную утомляемость, слабость в мышцах, рассеянность и апатию, констатируют российские медики. По их единодушному мнению, мириться с подобными проявлениями уходящего здоровья не стоит. Достаточно ввести в рацион питания всего два продукта, чтобы жизнь на пенсии не была периодом доживания, а стала активным и счастливым возрастом.

Для поддержания здоровья тела и бодрости духа пожилых людей требуются витамины и минералы, но не все могут усвоиться стареющим организмом, предупредила гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с изданием RT.

По её словам, самыми удобоваримыми продуктами для пожилых людей являются отвар шиповника и семена тыквы. Первый — насыщает кровь витамином С – лучшим антиоксидантом, замедляющим процессы старения. Второй – как источник витамина А поддерживает остроту зрения и здоровье щитовидной железы, а также помогают контролировать уровень вредного холестерина.

Не стоит забывать, пояснила врач, и о продуктах животного происхождения (насыщают кровь железом) и молочных продуктах (источник кальция и профилактика старческих переломов).