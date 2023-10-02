Вторая волна бабьего лета придёт в Новосибирск 3 октября

В Новосибирске наступит вторая вола бабьего лета 3 октября.

3 октября в Новосибирск придёт вторая волна бабьего лета. Об этом сообщили на сайтах популярных погодных сервисов.

Согласно данным «Погода Mail.ru», уже 3 октября воздух прогреется до +14 градусов. С 4 по 6 октября температура достигнет +15...+17 градусов. В выходные, 7 и 8 октября, пройдёт дождь. Столбик термометра укажет на +12...+16 градусов.

Самая тёплая погода ожидается 11 октября — +16 градусов. В Покров день, 14 октября, новосибирцы ощутят приятное потепление до +15 градусов.

По информации «Яндекс.Погоды», самым тёплым днём октября станет пятница, 6 октября. В этот день температура повысится до +18 градусов, а в остальные дни будет колебаться от +15 до +17 градусов. 8 октября столбик термометра поднимется до +13 градусов.

Понедельник начнётся с температуры до +15 градусов, а в четверг станет холоднее до +8 градусов. Дождь пройдёт только в один день из семи.

На сайте сервиса Gismeteo сказано, что 8, 9, 11, 13 и 14 октября ожидаются осадки. Максимально температура возрастёт до +19 градусов 10 числа.

Напомним, что ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупреждает о сохранении высокой пожароопасности 4 класса на территории Новосибирской области с 3 по 6 октября 2023 года. Особенно высокий уровень пожароопасности ожидается в Купинском районе.