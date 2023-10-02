Юные спортсмены торжественно открыли сезон в клубе «Успех»

Торжественное открытие сезона состоялось в школе раннего спортивного развития клуба «Успех». В этом году около 300 детей в возрасте 4-5 лет присоединились к спортивной семье.

Перед началом торжества в зале для занятий каратэ прозвучал гимн клуба. Торжество традиционно стартовало с парада «первоклассников» — детей, которые только что поступили в школу раннего спортивного развития.

Спортсмены «Успеха» регулярно входят в национальную сборную страны, выезжают на международные и всероссийские соревнования.

«Это говорит о хороших традициях, высоком профессиональном уровне тренерского состава», — подчеркнул спикер Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Впрочем, каратэ — это не только спорт. Это — глубокая философия. Собственно, многие родители приводят своих детей в каратэ ради воспитания, ведь качества, привитые на тренировках, необходимы не только для самозащиты, но и для успешной жизни в целом.

Дмитрий Асанцев, поздравляя «успеховцев», пожелал ребятам слушать и уважать родителей: «Как бы они ни были строги к вам, помните, что они желают вам только добра. Это самые близкие и дорогие вам люди». Ну, а родителям председатель горсовета пожелал терпения и вспомнил древнюю восточную мудрость, которую сам постиг, изучая философию каратэ: «Любовь – это, в первую очередь, терпение и только потом — удовольствие. Будьте терпимы по отношению к своим детям. Иногда банальные и простые вещи для нас даются им очень сложно. Наберитесь терпения».