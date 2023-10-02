Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск дрона над аэропортом Толмачёво

Владельца квадрокоптера привлекли к ответственности за полёт без разрешения над аэропортом Толмачёво в Новосибирской области.

Владелец квадрокоптера в Новосибирске привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. Транспортная прокуратура Новосибирска провела проверку, чтобы убедиться в соблюдении воздушного законодательства.

В ходе проверки было выяснено, что в августе 2023 года житель Новосибирска в Железнодорожном районе запустил беспилотный летательный аппарат без разрешения уполномоченного органа, отвечающего за воздушное движение в зоне диспетчерского управления аэродрома Толмачево. Кроме того, такой полет над населенным пунктом был осуществлен без разрешения местных органов самоуправления.

Инициатива транспортной прокуратуры Новосибирска привела к привлечению виновного лица к административной ответственности по статье 11.4 части 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушение состояло в использовании воздушного пространства лицом, не имеющим необходимого разрешения на такую деятельность. За это нарушение был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Постановление уполномоченного органа еще не вступило в силу, и при желании владелец коптера сможет его обжаловать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин взял на контроль дело об избиении женщины подростками в Карасуке.