В список вошли такие специальности, как бортпроводник, гейм-дизайнер и андеррайтер.

Аналитики перечислили профессии с наименьшим числом размещенных вакансий, а также назвали сферы деятельности с низкими откликами со стороны соискателей. В этот список вошли такие специальности, как бортпроводник, гейм-дизайнер, андеррайтер, «комплаенс-менеджер», а также режиссёр/сценарист, пишет RT.

«Это не значит, что людям, ищущим работу по этим специальностям, невозможно её найти. Вакансии есть, но по каждой из перечисленных специализаций было размещено менее 500 вакансий по всей стране, что на фоне профессий массового спроса может ошибочно восприниматься как непопулярные или невостребованные», — объяснила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатoва.

Если говорить про сферы, которые получают наименьшее число откликов, то это образование и культура, на которую приходится всего 1% откликов от общего числа по итогам лета, отметил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

«2% откликов — в сфере красоты и здоровья. По 4% от всех откликов выпадает на сферу производства и агропрома, а также на маркетинг и рекламу», — заключил эксперт.

Напомним, аналитики отмечают, что сибиряки готовы дольше копить деньги на вкладе.