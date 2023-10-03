Банки корректируют условия по рублевым накопительным счетам

Решения об увеличении доходности по накопительным счетам начали приниматься банками в связи с повышением ключевой ставки с 12% до 13%.

«В текущих экономических условиях для многих россиян приоритетен быстрый доступ к своим сбережениям. Эту задачу во многом решают накопительные счета, так как позволяют клиентам свободно снимать и вносить средства без потери доходности. Ставка по таким продуктам не уступает депозитам, а для впервые открываемых счетов может быть даже выше», – рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, максимальный уровень доходности доступен клиентам, впервые открывающим накопительный счет банке. При оформлении договора до конца октября повышенная ставка будет действовать в течение первых четырех месяцев. За пределами так называемого «приветственного периода», а также при открытии последующих счетов доходность скорректируется до уровня базовой ставки.

В конце сентября ставки по накопительному счету для новых клиентов были повышены в Газпромбанке. Кроме того, о корректировке условий объявили «Открытие», «Альфа-Банк», ПСБ, «Росбанк», МКБ, «Хоум Банк», Банк «ДОМ.РФ».