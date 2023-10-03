Более 100 детей-диабетиков из Новосибирской области получили датчики для измерения глюкозы

После иска прокуратуры детям-диабетикам из Новосибирской области выдали датчики глюкозы в крови.

Более 100 детей с диабетом в Новосибирской области теперь обладают возможностью быстрого измерения уровня глюкозы в крови благодаря сканерам и датчикам, предоставленным им. Информацию о этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Оказалось, что региональный бюджет не учел необходимость выделения средств для предоставления этих товаров по льготным условиям. Прокуроры вмешались в ситуацию и подали в суд с целью защитить права детей-инвалидов.

Согласно сообщению прокуратуры, за последние полтора года прокуроры обратились в суды региона с почти 250 исковыми заявлениями, требуя от министерства здравоохранения региона обеспечить несовершеннолетних сканерами и датчиками системы флеш-мониторинга глюкозы в крови.

На данный момент было удовлетворено 140 исков, и более 100 детей уже получили датчики для измерения уровня глюкозы в крови. Из областного бюджета было выделено 250 миллионов рублей на эти цели. Остальные иски все еще находятся на рассмотрении.

Ранее минпромторг Новосибирска объяснил пропажу лекарств от диабета. По информации министерства, отсутствие данных препаратов объясняется значительным сокращением поставок со стороны датского производителя «Novo Nordisk». Компания также сообщила о полном прекращении поставок начиная с 2024 года. В настоящее время российский препарат на основе Семаглутида от компании «Герофарм» находится на первой стадии клинических испытаний.