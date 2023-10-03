Детские пособия в 2024 году: кому положены новые выплаты на детей

Детские выплаты в грядущем году увеличатся за счет индексации, роста МРОТ и предельных баз по страховым взносам.

Повышение размера детских пособий в будущем 2024 году будет проходить в два этапа, пишет портал Социального фонда России:

· с 01.01.2024 г. увеличатся выплаты, размер которых зависит от минимального размера оплаты труда и предельной базы по страховым взносам;

· с 01.02.2024 г. проиндексируются на размер годовой инфляции остальные выплаты.

Полный список получателей можно посмотреть тут.

Перерасчёту в сторону увеличения с нового года подвергнутся следующие виды детских пособий:

- оплата больничного по беременности и родам,

- единовременная выплата при рождении ребенка,

- ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет,

- материнский капитал,

- оплата дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом,

- единое универсальное пособие для малообеспеченных семей.

Главным новшествам стало введение единовременных выплат при рождении ребенка (около 23 тысяч рублей), позволяющее родителям сразу решить финансовые вопросы, связанные с появлением малыша, и обеспечить ему все необходимое. В 2024 голу его получат все семьи, независимо от доходов.