Как проиндексируют социальные выплаты и пенсии с 1 января 2024 года

Более тридцати миллионов российских пенсионеров с Нового года начнут получать повышенные пособия по старости.

Госдума утвердила законопроект об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5 % с 1 января 2024 года, сообщил портал РБК.ру. В денежном выражении ежемесячное пособие по старости подрастёт на 1 628 рублей, а годовой доход пенсионеров увеличится на 19 536 рублей. Таким образом, средний размер пенсий по России составит 23 405 рублей, заверил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, январская индексация пенсий охватит 32,6 миллиона неработающих российских пенсионеров. В их число входят и те военные пенсионеры, кто смог заработать, кроме служебной, ещё и страховую (гражданскую) пенсию по старости (минимальный стаж 15 лет). На эти цели в грядущем 2024 году будет направлено свыше 10 триллионов рублей.

Кроме того, спустя месяц после январской индексации подобные изменения произойдут с социальными выплатами (индексируются ежегодно с 1 февраля). Повышенные на 7,5 % выплаты (ЕДВ) получат уже во второй месяц нового года льготники федерального значения:

· граждане РФ, имеющие I-III гр. инвалидности, в том числе дети-инвалиды;

· ветераны ВОВ;

· ветераны локальных войн, участники боевых действий;

· россияне, получившие инвалидность при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

· Герои труда Советского Союза, Российской Федерации.