Какие главные признаки нового штамма COVID-19: на что обратить внимание в первую очередь

Новый вариант ковида, более опасный по сравнению с предшественниками, выражается неспецифическими симптомами. Полный список самых тревожных признаков нового коронавирусного штамма смотрите ниже по тексту.

Всемирная организация здравоохранения причислила новый штамм COVID-19 к группе вирусов, находящихся под наблюдением. На сегодняшний день уже зарегистрирован в Канаде, Израиле, Португалии, Южной Африке, Швеции, Великобритании и США, но пока не проник на территорию России (медики нашей страны считают это делом времени и уже готовы к первым вспышкам «Пиролы»).

По единодушному мнению вирусологов всего мира, симптомы нового ковидного штамма схожи с предыдущими версиями вируса: насморк, чихание, скачки температуры, боль в горле. С подобными проявлениями можно справиться и в домашних условиях, полагают они. При этом эксперты выделили опасные симптомы «Пиролы», которые уже назвали неспецифическими (при их проявлении стоит обращаться за профессиональной медицинской помощью):

· постоянная усталость и апатия;

· головная боль, мало поддающаяся обезболиванию;

· диарея;

· покраснение глаз;

· кожная сыпь.

По мнению российского врача, аллерголога-иммунолога и эксперта медицинского факультета Университета «Синергия» Айшат Идармачевой, опасными могут быть бактериальные осложнения вирусной инфекции, проявляющиеся в виде отита, бронхита, пневмонии и других заболеваний (возможна потеря обоняния).