Когда в России будет массовая вакцинация от COVID-19, заявил вирусолог Альтштейн

Молодым и здоровым россиянам рекомендуют не спешить в медучреждения за прививками против коронавирусной инфекции, а старикам и ослабленным людям нужно привиться уже сейчас.

Заболеваемость COVID-19 в России растёт неукоснительно, констатирует еженедельно Роспотребнадзор. Однако темпы прироста зараженных россиян не выходят за рамки сезонной, вполне ожидаемой эпидемии простудных заболеваний (коронавирус теперь отнесён в эту группу).

В связи с этим вирусологи призывают не тревожиться и пока не видят причин для всеобщей вакцинации: «Массовая вакцинация сейчас не нужна. Дело в том, что вирус меняется в течение пандемии. Те варианты COVID-19, которые идут сейчас, не очень задерживаются современной вакциной», пояснил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его экспертным наблюдениям, уже сейчас привиться от коронавируса необходимо лишь, так называемым группам риска: пожилые россияне и уязвимые к инфекциям люди с ослабленным иммунитетом.

Профессор также заверил, что вакцина против новых штаммов ковида уже готова, однако ещё не прошла необходимых испытаний и широко не применяется. Но регионы нашей страны ещё в первой половине текущего 2023 года увеличили закупки вакцин от коронавируса.