Кому повысят пенсию в октябре 2023 года

Традиционная октябрьская индексация пенсий затронет около трёх миллионов пожилых россиян, однако другая часть пенсионеров не увидит повышенные выплаты. Рассказываем по какой причине.

Ежегодно в первый день второго осеннего месяца в нашей стране индексируются пенсии. Сразу оговоримся, что повышенные пособия получат не все категории российских пенсионеров. Начнём с тех, кому в октябре автоматически пересчитают пособия по старости в сторону увеличения:

- военные пенсионеры и сотрудники силовых структур РФ, выслужившие определённый льготный стаж – на 10,5 % (размер прибавка зависит от воинского звания и колеблется от 1 300 до 4 000 рублей в месяц);

- пенсионеры, у которых появились иждивенцы (нетрудоспособные члены семьи) по 2 500 рублей за каждого;

- работающие пенсионеры, прервавшие трудовые отношения в августе 2023 года (величина прибавки индивидуальная и зависит от размера назначенной пенсии);

- пенсионеры, отметившие в сентябре текущего года 80-летие – удвоится фиксированная часть пособия 7 500 рублей.

Есть и те пенсионеры, кого октябрьская индексация не затронет:

· неработающие получатели страховой пенсии (выплаты поднимали на 4,8% в январе 2023 года);

· получатели социальной пенсии (пенсия за выслугу лет, по инвалидности или пенсия по потере кормильца) уже получили прибавку на 3,3% в апреле нынешнего года.