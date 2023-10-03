Мошенники активизировались на фоне осеннего призыва: как не попасть в ловушку?

Получить бронь или медсправку о непригодности к военной службе на пару миллионов рублей предлагают мошенники осенним призывникам-2023.

Данная публикация не касается настоящих мужчин, а вот уклонистам от армейской службы будет полезна. Специально для них мошенники разработали ряд услуг по улаживанию вопросов со службой в армии:

· отсрочка от осеннего призыва с оформлением медицинских документов о негодности к службе (ВИЧ или гепатит) от 30 000 рублей;

· военный билет – от 50 000 рублей;

· подготовка пакета бумаг для эмиграции и получения статуса беженца в другой стране – по договорённости;

· фиктивное устройство в аттестованную IT-компанию с офисом в «Москва-Сити», дающее иммунитет от призыва или мобилизации – 2 000 000 рублей;

· трудоустройство на работу вахтовым методом на объект Минобороны — 50 000 рублей.

Подобные объявления встречаются в даркнете или Telegram с началом осеннего призыва в России 1 октября текущего года всё чаще и чаще. Правда, почему-то мошенники не предупреждают наивных уклонистов об уголовной ответственности, которая предусмотрена для всех участников нелегальной сделки — и продавца, и того, кто хочет получить отсрочку от армии. Но мы всё же напомним, что размер наказания (ст. 327 УК РФ) в этом случае для всех обойдётся двумя годами тюремного заключения.