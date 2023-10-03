Мужчина, который убил пса Байкала, довел животное до анемии

21 сентября в Новосибирске пёс по кличке Байкал, проживавший в приюте, был жестоко убит своим хозяином.

Байкал был найден несколько месяцев назад группой девочек-подростков. Однако, уже через несколько месяцев после того, как Виталий (имя изменено) взял Байкала под свое попечительство, начались проблемы. Пёс часто бегал около приюта и вызывал беспокойство у волонтёров. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Виталий не проявлял должной ответственности как владелец животного. Он даже не обрабатывал пса от клещей, что привело к серьезной анемии у животного. Приют попытался помочь, предложив средства на лечение и советы по уходу за псом.

Однако 21 сентября Виталий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, украл Байкала из приюта и жестоко задушил его на глазах у своей матери.

Дополнительно стало известно, что Виталия судили за убийство. Он также угрожал уничтожить всех кастрированных и стерилизованных собак в приюте.

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