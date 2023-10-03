Новосибирский депутат Аксёненко рассказал об итогах межпарламентской конференции «Россия – Латинская Америка»

Первая межпарламентская конференция «Россия – Латинская Америка» успешно завершилась в Москве. Активную роль на этом мероприятии сыграл депутат Госдумы Александр Аксёненко, который сопровождал делегацию из Кубы.

Как отметил парламентарий у себя в телеграм-канале, несмотря на экономические трудности и жесточайшие санкции, более 60 лет Куба не отказывается от завоеваний революции в угоду США.

Два года назад США снова включили «Остров свободы» в список стран – спонсоров терроризма, из которого государство было исключено при президенте Бараке Обаме. Россия осудила и не поддержала это решение.

Некогда связи между Кубой и Советским Союзом были более тесными, однако со временем несколько ослабли. Депутат Аксёненко выразил надежду на возрождение сотрудничества и укрепление взаимоотношений.

«Помимо парламентской работы, я являюсь членом Российского общества дружбы с Кубой, в следующем году ему исполняется 60 лет. Мы отправляли нашим друзьям гуманитарную помощь во время covid-19, содействовали открытию памятника Феделя Кастро в Москве в прошлом году», — объяснил парламентарий свою вовлеченность в процесс работы с делегацией кубинских парламентариев в Москве. Также Аксёненко рассказал, что недавно отделение РОДК появилось и в Новосибирске, пока занимается больше просветительской деятельностью, в планах расширять культурный обмен между Новосибирском и Кубой.

«То есть контакты, конечно, поддерживались на разных уровнях, а сейчас, уверен, они будут обрастать новыми достигнутыми соглашениями. Мы снова в одной лодке с нашим братьями», — добавил народный избранник, указывая на санкционное давление на наши страны.

Депутат также сообщил, что уже в мае текущего года были подписаны ряд соглашений между Россией и Кубой. Одно из таких соглашений – меморандум о сотрудничестве в области строительства, его приоритетными направлениями являются модернизация заводов и предприятий по производству строительных материалов и оборудования на островном государстве.

По словам Александра Аксёненко, в ходе конференции «Россия – Латинская Америка» были озвучены просьбы Кубы о помощи в снабжении зерном, топливом и удобрениями. Проблему подняли на обсуждение. Имеется надежда, что результаты первой межпарламентской конференции «Россия – Латинская Америка» поспособствуют оказанию помощи государству.

Кроме того, стоит отметить, что одним из центральных событий на форуме стало подписание соглашения о присоединении Госдумы РФ к Центральноамериканскому парламенту ПАРЛАСЕН в качестве постоянного наблюдателя. Это как считают эксперты, демонстрирует стремление России укреплять свои внешнеполитические связи и поддерживать сотрудничество на парламентском уровне.