Одну ложку на ночь! Этот продукт мгновенно сжигает жир — живот втянется за месяц

Ряд продуктов питания обладает доказанной эффективностью в борьбе с жировыми отложениями на животе и боках. Однако лишь один из них явно выбился в лидеры, уверены российские диетологи.

Похудеть в области живота – самый популярный запрос к диетологам и нутрициологам не только от женщин, но и мужчин. В погоне за плоским и подтянутым животом они готовы съесть что угодно, но эксперты рекомендуют сделать упор на один продукт (достаточно ложки в день, чтобы «спасательный круг» на талии начал стремительно таять).

По наблюдениям ряда российских диетологов, возрастной жир и отвисший живот втягивается полностью, если взять за привычку по утрам съедать всего одну столовую ложку семян льна. Приготовление жиротопного снадобья очень прост: 25 граммов семян льна (можно купить в любой аптеке или отделе здорового питания) залить в термосе поллитром кипящей воды и настоять в течение 10 часов.

По отзывам тех, кто уже испробовал этот способ, в первые дни кишечник хорошо прочиститься, а в течение дня нужно пить побольше воды.

Подобное свойство у семян тмина обнаружили и доказали на практике иранские учёные. Под их наблюдением постройнели в талии мужчины и женщины, которые на завтрак ели йогурт, перемешанный с одной столовой ложкой этих семян (считается кулинарной приправой и обладает способностью предотвращать удержание холестерина в организме, усиливая метаболизм).