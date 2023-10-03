Под Новосибирском экс-глава района Лагода отрицает вину в продаже острова

В Искитимском районном суде Новосибирской области на финишную прямую вышел процесс по делу бывшего главы района Олега Лагоды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий при продаже острова.

Олега Лагоду обвинили по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» по следам событий 2013 года. По версии следователей, тогда глава Искитимского района решил изъять из федеральной собственности остров Огуречный площадью 175 тысяч квадратных метров и отдать его дачникам.

В итоге дачники создали товарищество «ФМК» и купили остров за 10,4 миллиона рублей. При этом, как выяснили следователи, цена была значительно занижена, а ущерб составил 54,5 миллиона рублей.

Сначала Олегу Лагоду обвинили в мошенничестве, но потом дело было переквалифицировано на статью УК РФ «Превышение должностных полномочий». Бывшему главе грозило до 7 лет лишения свободы.

«3 октября Олег Лагода выступил с последним словом в Искитимском районном суде. Он заявил суду о своей невиновности, о том, что считает свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не доказанной и просил его оправдать»,

- говорится в сообщении Искитимского районного суда.

Судья удалился в совещательную комнату для постановление приговора – его оглашение может состояться уже на этой неделе.