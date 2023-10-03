«Предать доверие»: певица Валерия заявила, что разведётся с Пригожиным из-за измены

55-летняя певица с безупречной семейной репутацией заговорила об условиях развода с мужем, в счастливом браке с которым она прожила 20 лет.

Два с небольшим десятка лет в крепком союзе живут певица Валерия и её преданный, бессменный продюсер Иосиф Пригожин, который отдает все силы и средства на постоянное творческое развитие жены. Даже публичные скандалы, которые он периодически «закатывает» на публике, идут на пользу сценического образа талантливой артистки.

На днях, во время съёмок телешоу «Однажды» на НТВ Валерия заговорила о разводе с мужем. Если говорить точнее, 55-летняя певица поделилась своими принципами относительно супружеской измены. По её словам, она не сможет простить мужа, если тот решиться на измену и сохранять отношения не станет: «Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя. Но нам даже поревновать-то не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга», пояснила она в эфире.

Поклонники её таланта истолковали слова любимой исполнительницы по-разному. Кто-то встревожился, что разговоры об измене звучат небеспочвенно, другие полагают – нет дыма без огня и Иосиф где-то уже «замарался». Однако кривотолки публики никогда не заботили звёздную семейную пару, пока что удерживающую титул самой крепкой в российском шоубизе.