«Школа здоровья» открыла новый сезон в Новосибирске

В Новосибирске 2 октября возобновила работу «Школа здоровья», где пенсионеры могут получить бесплатные консультации, а также участвовать в различных групповых занятиях и тренировках.

Ведёт занятия врач ЛФК, а ныне пенсионерка, Ольга Петровна Тюшева.

Как рассказала депутат по округу №34 Лилия Гончарова (депутатское объединение «Единая Россия») идея организовать такую школу возникла в начале 2023 года.

«К нам поступало много обращений от жителей округа с просьбой организовать общеукрепляющие занятия лечебной физкультурой для пенсионеров. Примерно тогда же к нам обратилась и врач ЛФК Ольга Тюшева с предложением вести такие занятия. Весной в «Школе здоровья» начала заниматься первая группа», — рассказала Лилия Гончарова.

Помещение для занятий было найти непросто. Специализированных площадок на Юго-западном пока нет. Зато идею депутатов поддержали в библиотеке им. В. Бианки по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 18. По словам заведующей библиотекой Ирины Самариной, все участники «Школы» являются также активными читателями, участвуют в различных мероприятиях библиотеки: литературных вечерах, выставках, мастер-классах, клубных объединениях.

В небольшом помещении читального зала библиотеки могут одновременно заниматься 10-12 человек. Желающих же намного больше. Поэтому «Школа здоровья» будет работать курсами: новые группы будут набирать каждые два месяца. За это время все «учащиеся» осваивают комплекс упражнений, который затем могут повторять дома. Главная задача курса, по словам тренера, чтобы пенсионеры сохраняли как можно дольше двигательную активность.

Татьяна Николаевна (67 лет) и Нина Георгиевна (69 лет) занимаются в «Школе здоровья» с первого дня. Женщины отмечают, что занятия положительно сказываются на состоянии здоровья, заряжают позитивом, помогают держать организм в тонусе. Кроме того, «Школа здоровья» восполняет нехватку общения, позволяет найти горожанам серебряного возраста друзей и единомышленников.