Скончался бывший главный онколог Новосибирской области Владимир Войцицкий

Врач-онколог из Новосибирска скончался на 60-м году жизни.

3 октября скончался врач-онколог Владимир Войцицкий, ему было 60 лет. Врач был заведующим кафедрой онкологии Новосибирского медуниверситета, доктором медицинских наук и талантливым хирургом-онкологом.

Владимир Евгеньевич посвятил свою жизнь работе в Новосибирском онкодиспансере, спасая тысячи женщин и воспитывая новое поколение онкологов. Он более 30 лет работал врачом-онкологом в торакальном отделении, а затем в маммологическом отделении онкологического диспансера. В 2011 году его назначили главным онкологом Новосибирской области.

Заслуги Владимира Войцицкого были признаны на федеральном и региональном уровнях. Он был награжден золотым и платиновым знаком Ассоциации онкологов Сибири и Дальнего Востока.

В последние годы Войцицкий продолжал свою педагогическую деятельность и работал ведущим научным сотрудником в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина. В центре сейчас проводятся первые шаги в научно-исследовательской работе, которая будет помогать лечить опухолевые заболевания новосибирцев в ближайшие годы.