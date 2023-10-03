Спустя 13 лет незаконное кафе снесли в Закаменском сквере Новосибирска

Незаконное кафе снесли в Закаменском сквере Новосибирска.

Простоявшее 13 лет в Закаменском сквере незаконное кафе снесли в Новосибирске. Об этом сообщили в «BFM-Новосибирск».

Трёхэтажное здание было построено в 2010 году, однако его не смогли ввести в эксплуатацию. Сносить кафе начали ещё летом 2021 года. Собственник пытался отсрочить освобождение земельного участка через арбитражный суд, однако требования отклонили. В сентябре снос здания продолжился, а уже 2 октября — завершился.

Сейчас на территории лежит строительный мусор. Как отметили в администрации Октябрьского района в беседе с «BFM-Новосибирск», останки конструкций вывезут в ближайшие две недели. Кроме тог, власти займутся благоустройством этого участка.

Напомним, что в Новосибирске завершено строительство 27-этажного многоквартирного дома продолжительностью восемь лет на улице Зорге, 229/1, строение 1.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Дзержинском районе Новосибирска завершилось расследование уголовного дела в отношении сотрудника магазина, обвиняемого в том, что хотел запереть 9-летнего мальчика в холодильнике.