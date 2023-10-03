Такого не было 10 лет: рекордная индексация пенсий в октябре 2023 года

Номинально за 20 лет средняя пенсия в России выросла в 12 раз, уверяют экономические аналитики РФ в преддверии самой масштабной осенней индексации пособий по старости.

В современной России на среднюю пенсию без других источников доходов, в принципе, можно жить, а 20 лет назад это было невозможно, считает один из известных русских журналистов, писателей и общественных деятелей Семён Новопрудский. К тому же, государство несколько раз в год повышает пособия по старости и выслуге лет посредством индексирования выплат на годовой уровень инфляции.

Однако пенсии некоторых категорий граждан РФ растут не так быстро, как хотелось бы. Среди таких оказались военные пенсионеры, служебные пособия которых не увеличивались на достаточно высокий уровень уже в течение десятка лет.

С 1 октября 2023 года ежемесячное пособие бывших военных и сотрудников силовых структур страны вырастет сразу на 10,5 %. В денежном выражении прибавка составит от 2 000 до 4 000 рублей в месяц или от 24 до 48 тысяч рублей в год (зависит от звания военнослужащего), пояснила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По её экспертным наблюдениям, в последний раз так существенно такие выплаты индексировали лишь в 2013 году (тогда военные пенсии увеличили на 7,5%, что не дотянуло до показателя текущего года).