Темпы роста строящихся апартаментов в Новосибирске в 6 раз быстрее, чем в РФ

По данным аналитического центра ДОМ РФ, суммарное предложение строящихся апартаментов выросло за последние 2,5 года на 73%, в том числе за 8 месяцев 2023 года на 7%.

Задел Новосибирска в этом сегменте строительства вырос к январю 2023 года на 45% или в 6,4 раза больше, чем в среднем по России. Если брать комплексы апартаментов, в которых реально шли продажи в начале 2021 года, то выбор покупателей увеличился на 300%, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Больше 80% строительного задела РФ сконцентрировано в курортных городах, Москве и Санкт-Петербурге, где значительная часть апартаментов приобретается для сдачи в аренду, уточнил эксперт.

«Популярность апартаментов в Новосибирске объясняется, на мой взгляд, двумя причинами: более высокими доходами от сдачи в аренду, по отношению к квартирам и возможностью совмещать проживание с открытием бизнеса. Новосибирская область третья в РФ по удельному весу населения, занятого в ИП, среднем и малом бизнесе», — добавил аналитик.

Застройщики города чаще останавливаются на апартаментах не из-за невозможности строить на данной территории жилье, а предпочитают за счет комплекса услуг получить более высокую цену. Самая дорогая коммерция в комплексах апартаментов Новосибирска уже превысила планку 500 тысяч рублей за квадратный метр, заключил Николаев.

Напомним, ранее в Новосибирске ввели в эксплуатацию 27-этажный долгострой на Зорге.