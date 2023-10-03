Три позорных действия девушек в Дагестане перечислил блогер

Российских туристов, особенно женского пола, предупредили, что исповедующие ислам жители Дагестана сочтут за неуважение матерную речь, курение и пьянство в их присутствии.

В Тулу со своим самоваром не ездят, гласит русская пословица. Потому, планируя поездку в другую страну или другой регион, особенно если территория отличается религиозностью, стоит помнить, прежде всего, об уважении к традициям. К этому на днях в своём личном блоге на платформе «Дзен» призвал российских туристов опытный тревел-блогер и путешественник.

По его мнению, тактичное поведение и соблюдение местных обычаев станет гарантом прекрасного и спокойного отдыха. В качестве примера он привёл Республику Дагестан, где большинство жителей исповедуют ислам. Это значит, что в данном регионе жестко осуждается распитие алкогольных напитков, курение и матерная брань: «Это верх неприличия. Местные будут очень возмущены таким поведением. Может дойти вплоть до серьезных последствий».

Особенно это касается женщин, уверен путешественник. Учитывая, что дагестанкам строго-настрого запрещено курить, девушка с сигаретой вызовет негативное отношение к себе: «Поэтому туристкам, которые не хотят отказываться от привычки на время поездки, нужно быть морально готовыми буквально прятаться по углам», предупредил он.

Отметим, что за неправильное поведение в Дагестане путешественников могут выгнать из республики и даже не впустить обратно.