Умерший на улице ребёнок в Бердске оказался хоккеистом «Кристалла»

По словам очевидцев, он шёл в лицей № 6, около него поскользнулся и упал головой на поребрик.

Сегодня, 3 октября, в Бердске погиб 12-летний хоккеист. Мальчик, который играл за команду «Кристалл», погиб, упав на школьном дворе в микрорайоне Южный.

Все произошло, когда мальчик направлялся в лицей № 6. Мальчик поскользнулся и упал головой на поребрик, после чего у него начался приступ. На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Бердская центральная городская больница сообщила, что вызов поступил 3 октября в 08:19. Медицинская бригада прибыла на место в 08:30. Реанимацию ребенка начали немедленно. Однако, несмотря на все усилия, мальчика не удалось спасти.