В Новосибирск с 3 октября вернётся бабье лето

Вторая волна бабьего лета придёт в Новосибирск 3 октября.

Вторая волна бабьего лета ожидается в Новосибирске 3 октября. По данным популярных погодных сервисов, воздух прогреется до +14 градусов. Следующие три дня, с 4 по 6 октября, температура достигнет отметки +15...+17 градусов. Однако, в выходные, 7 и 8 октября, ожидается дождь, а термометр покажет +12...+16 градусов.

Самый тёплый день октября обещает быть 11 октября, когда температура поднимется до +16 градусов. К Покрову, 14 октября, новосибирцы будут наслаждаться приятным потеплением с температурой до +15 градусов. Полученные данные от сервиса "Яндекс.Погода" показывают, что самым тёплым днём октября станет пятница, 6 октября, когда температура повысится до +18 градусов, а в остальные дни будет колебаться в диапазоне от +15 до +17 градусов. 8 октября температура достигнет +13 градусов.

Начало следующей недели, в понедельник, будет с температурой до +15 градусов, тогда как в четверг ожидается похолодание до +8 градусов. Прогнозируется дождь только в один из семи дней.

На сайте Gismeteo указано, что осадки ожидаются 8, 9, 11, 13 и 14 октября. Максимальная температура, +19 градусов, ожидается 10 числа.

Также до 6 октября в Новосибирской области объявили режим высокой пожароопасности 4 класса. Особенную осторожность при обращении с огнём стоит проявлять в Купинском районе.