В Новосибирске застройщик добился отмены аукциона по КРТ Академгородка

Строительная компания «Расцветай на Гоголя» в Новосибирске добилась отмены аукциона по комплексному развитию территорий Академгородка после жалобы в УФАС.

Компания «Расцветай на Гоголя» обратилась в Антимонопольную службу после того, как заметила нарушения в проведении торгов по комплексному развитию территорий Академгородка. По мнению строителей, аукцион провели с нарушениями законодательства РФ.

Жалобу рассмотрели специалисты УФАС по Новосибирской области и пришли к выводу, что нарушения действительно имели место быть. Прокурорская проверка это подтвердила, в итоге результаты торгов отменены – их предстоит провести вновь.

Как посчитали в прокуратуре, в условиях торгов действительно были обозначены критерии, которые ограничивали права участников. К тому же, не указывался перечень объектов, которые после строительства должны были переходить в собственность муниципалитета.

При проведении нового аукциона все эти нарушения должны быть исправлены – вопрос на контроле у прокуратуры.

Напомним, что в сентябре аналитик недвижимости Сергей Николаев проанализировал рынок и пришёл к выводу, что в Новосибирске механизм комплексного развития территорий (КРТ) используется в шесть раз реже, чем по всей России.