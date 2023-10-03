В Новосибирской области за неделю киберпреступления нанесли ущерб на 73 млн рублей

В Новосибирской области ущерб от преступлений в IT за неделю превысил 73 млн рублей.

Более 73 миллионов рублей было похищено IT-мошенниками в Новосибирской области за прошедшую неделю. Об этом сообщил заместитель начальника областного МВД Кирилл Травин в ходе оперативного совещания в правительстве.

Как пояснил Кирилл Травин, в течение недели на территории Новосибирской области зарегистрировано 558 преступлений. Большая часть из них — 252 случая — были кражи. Еще 184 преступления были связаны с использованием информационно-коммуникационных технологий. В общей сложности ущерб от преступлений составил свыше 73 миллионов рублей.

Кроме того, были зафиксированы 22 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, включая 9 фактов сбыта. В ходе операций было изъято более 52 килограммов запрещенных веществ.

Что касается ДТП, за прошлую неделю было зарегистрировано 47 случаев, в которых погибли пять человек. Семь происшествий произошли с участием несовершеннолетних, и восемь детей пострадали, но никто из них не погиб.