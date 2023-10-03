В России растёт количество компаний, внедряющих оплату товаров по NFC-метке

Банк ВТБ обеспечил платежи по кассовой ссылке через Систему быстрых платежей (СБП) в одной из крупнейших российских сетей по продаже мебели и товаров для дома Hoff. Теперь у клиентов гипермаркетов появился ещё один способ моментальной оплаты покупок.

Платежи с помощью NFC-метки – безопасная альтернатива расчетам банковскими картами. Такой сценарий доступен благодаря размещенной на кассе магазина NFC-табличке с поддержкой бесконтактной оплаты. Покупателю достаточно поднести смартфон к метке и выбрать из выпадающего списка банк, через который будет совершен платеж. При нажатии автоматически откроется мобильное приложение, где останется только подтвердить операцию. Если на мобильном устройстве установлено приложение СБПэй, оплата произойдет ещё быстрее – сразу при нажатии появившейся на экране кнопки. Уведомление о проведении транзакции моментально поступит на смартфон покупателя и отразится на расчётном счете компании-продавца.

«Платежи по кассовой ссылке через СБП завоёвывают рынок – в России растёт количество корпораций, внедряющих такие метки. NFC-таблички можно назвать полноценной заменой ушедшим с рынка технологиям бесконтактных платежей. Благодаря нашему сотрудничеству, клиенты сети гипермаркетов Hoff теперь могут оценить скорость этой технологии», – отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.