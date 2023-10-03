Владельца судна оштрафовали на 50 тысяч за нелегальные экскурсии по Оби

Новосибирского владельца судна признали виновным в проведении незаконных экскурсий по Оби.

Владелец судна в Новосибирске был оштрафован за незаконные экскурсии по реке Оби. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина, не обладая соответствующей лицензией, организовывал экскурсии на своем маломерном судне вдоль Михайловской набережной.

В период с июня по июль 2023 года он брал деньги у туристов за эту услугу. Кроме того, он проводил экскурсии для жителей Новосибирска и гостей города. Это было выявлено в результате проверки.

Суд, рассмотрев иск, поданный прокуратурой, поддержал обвинение и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере транспорта.

Напомним, ранее владелец Porsche 911 из Новосибирска заплатил рекордный транспортный налог.